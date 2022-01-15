Rektör Ünal: “Sanayi-üniversite iş birliği önemli”

Dr. Yavuz Ünal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile yaptığı görüşmede, üniversite-sanayi iş birliğinin şehre yaptığı katkıya değindi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. TSO'nun yeni hizmet binasında gerçekleştirilen görüşmede; Rektör Ünal, OMÜ'nün Samsun'un sanayi ve Ar-Ge alt yapısının gelişmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi için birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Belli aralıklarla ‘Sektörel İş Birliği İstişare Toplantıları' düzenlediklerine dikkat çeken Rektör Ünal, bu toplantılarda Samsun'un güçlü alanlarından biri olan sanayi alanına yeni bir ufuk kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Üniversitenin bölgeye değer katması ve bunun da topluma yansımasını istediklerini belirten Prof. Dr. Ünal, eğitim sürecinin araştırma süreci ile entegre yürütülmesini ve üretilen bilginin de sanayi iş birliğiyle hayata geçirilmesini sağlamak istediklerini belirtti. Ziyaretten dolayı Rektör Ünal'a teşekkür eden STSO Başkanı Murzioğlu ise OMÜ ve TSO arasında ileriye dönük paydaşlık ilişkilerini daha da arttırmak istediklerini belirtti.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.