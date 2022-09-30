Rektör Ünal: "TEKNOFEST'in bölgedeki etkisini OMÜ perçinleyecek"

Dr. Yavuz Ünal, “TEKNOFEST hem üniversitemizi güçlendirecek hem de bölgedeki gücümüzü açık bir şekilde ortaya koyacak. TEKNOFEST ile ilgili tez, makale gibi bilimsel çalışmalar yaparak başarıları kayıt altına alınmasını istiyoruz” dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde geniş katılımla Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de görevli organizasyon ekibine başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi sundu. OMÜ Gölet'te düzenlenen törene Rektör Ünal'ın yanı sıra; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı ve TEKNOFEST'te görev alan akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

"OMÜ'nün büyük ve güçlü bir aile olduğunu gösterdiniz"

Teşekkür belgesi takdim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “TEKNOFEST KARADENİZ'in paydaş üniversite olarak yer aldığımız ve bölgede ilk defa yapılan bir etkinlik oldu. Teknoloji festivali olarak nitelendirdiğimiz devasa organizasyonda Üniversitemizi ulusal ölçekte tanıtma fırsatı bulduk. Bu büyük organizasyonda görevli arkadaşlarımız özverili ve başarılı çalışmalarıyla geniş çaplı bir etkinliğin sorunsuz şekilde yapılmasını sağladılar. Etkinlik sonunda OMÜ'nün büyük ve güçlü bir aile olduğunu gösterdiniz, hepinize teşekkür ederim” dedi.

"Büyük işlerden başarıyla çıkıyoruz"

TEKNOFEST'in ülkenin savunma ve teknoloji alanındaki rekabet gücüne ve strateji geliştirilmesine katkı sağlayan bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, “Akademisyenden yöneticilere, idari personelden öğrencilere fark etmeksizin, çalışarak OMÜ kültürünü bir kez daha güçlü bir şekilde gösterdik. Çünkü bu tip organizasyonlar bütün parçaları ana yapıya entegre etmemizi sağlıyor. Bir birimizi çalışarak desteklememizi sağlıyor. Bu sayede büyük işlerden başarıyla çıkıyoruz. TEKNOFEST belki de Samsun'un tarihinde gördüğü İstanbul dışındaki illerde yapılan en önemli TEKNOFEST organizasyonuydu” diye konuştu.

"OMÜ olarak sadece festival tarafında olmadık"

Görevli ekiple geri dönüşleri de paylaşan Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Organizasyonla ilgili hep beraber gururla duyacağımız beyanı size belirtmek isterim. Kusursuz bir organizasyon bunu kabul etmek lazım. Özellikle de kurumsal katılımlar bunu çok net bir şekilde ifade ettiler. İstanbul'dan daha güçlü bir organizasyon olduğunu söylediler. Burada Samsun'daki Valilik ve Büyükşehir Belediyesi gibi diğer kuruluşların da etkisi büyük. Ama OMÜ olarak sadece festival tarafında olmadık. Büyük bir üniversite olmanın verdiği psikolojiyle ve sorumlukla her alanda rol aldık. TEKNOFEST'e katılacak öğrencileri eğitecek öğretmenler ile Samsun'daki birçok belediye personellerine proje eğitimi verilmesini amaçlayan protokoller imzaladık. Kendi içerimizde öğrenci atölyeleri kurarak bu alanları bütün şehrin kullanıma açtık. Öğrencilere fiilen destek vererek güçlü bir misyon üstlendik” şeklinde konuştu.

"Bölgedeki gücümüzü açık bir şekilde ortaya koyacağız"

TEKNOFEST'in bölgedeki etkisini OMÜ'nün perçinleyeceğini söyleyen Rektör Ünal, “TEKNOFEST hem üniversitemizi güçlendirecek hem de bölgedeki gücümüzü açık bir şekilde ortaya koyacak. Başarılarımızın her zaman var olması için bu süreçten kopmayacağız. Ayrıca akademik çıktılarla TEKNOFEST ile ilgili tez, makale gibi bilimsel çalışmalar yaparak başarıları kayıt altına alınmasını istiyoruz. TEKNOFEST ile ilgili akademik verilerin altında OMÜ'nün imzasının olmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belge töreni teşekkür belgeleri vermesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.