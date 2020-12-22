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Rektör Ünal: “Üniversite-şehir bütünleşmesinde yerel yönetimlerin önemli bir rolü var”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Dr. Yavuz Ünal, üniversite-şehir bütünleşmesinde yerel yönetimlerin önemli bir rolünün olduğunu söyledi.


OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, rektörlük görevine başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Atakum, İlkadım ve Canik Belediye Başkanlarına iadeyi ziyaretlerde bulundu. OMÜ Rektörlük Üst Yönetimi olarak göreve geldikleri günden bu yana üniversitenin yeni dönem hedeflerini planlamak ve uygulamak için yoğun bir mesai yaptıklarını belirten Rektör Ünal, yerel yönetimlerle birlikteliği ve paydaşlığı büyütmek istediklerinin altını çizdi. OMÜ'nün birçok alanda bulunduğu değişim ve gelişim hamleleri hakkında belediye başkanlarını bilgilendiren Rektör Ünal, kentin bütün dinamikleriyle yakın ilişki ve iş birliği içinde hareket edeceklerini belirtti.


Görüşmeler hediye takdimiyle sona erdi.

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