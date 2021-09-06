Rektör Ünal: “Üniversite ve sanayi iş birliğini güçlendirmek istiyoruz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yönetimi, Samsun'un sanayi ve AR-GE alt yapısının gelişmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesi için yapılması gerekenler hususunda görüşmek amacıyla ‘Sektörel İş Birliği İstişare Toplantısı' düzenlendi.

Samsun'un güçlü alanlarından biri olan sanayiye yeni bir ufuk kazandırmak için toplantıda, sektörün uzman isimleri ve ilgili bölümlerden akademisyenler bir araya geldi. Belirli bir gündeme bağlı kalmadan beyin fırtınası şeklinde devam eden toplantıda yeni fikirler alındı, üniversite ile sanayinin iş birliği alanları tartışmaya açıldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın başkanlık ettiği toplantı oldukça verimli geçti.

Rektörlükte gerçekleşen toplantıya; Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Sanayi İl Müdürü Selahattin Altınsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sami Çapacıoğlu, Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Utku Aral, MEDİKÜM Yönetim Kumlu Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, OMÜ TTO A.Ş. Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mortaş, OMÜ AR-GE Merkezleri Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, OMÜ Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, bazı oda ve borsa başkanları ile firma yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite ve sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla bu toplantıları düzenli şekilde yılda iki kez Ekim ve Mart aylarında düzenleyeceklerini söyledi.

“Bilgi üreten ve yön veren bir stratejik hedef koyduk”

Üniversitenin bölgeye bir değer katması ve bunun da topluma yansımasını istediklerini söyleyen Rektör Ünal, “Biz üniversite olarak neredeyiz ve hedeflerimiz neler. Bilgi üretimi konusunda OMÜ olarak bilgi üreten ve yön veren bir stratejik hedef koyduk. Eğitimin araştırmanın içinde olması ve üretilen bilginin araştırmayla birlikte hayata geçirilmesini sağlamak istiyoruz. Büyük oranda biz üniversitedeki araştırma merkezlerini revize ederek bu dönüşümü gerçekleştirdik. Bundan sonraki aşamada AR-GE çalışmalarını lisans düzeyine kadar indirgenerek öğrencilerimize araştırma bütçesi ayıran bir yapı var. Böylelikle üretilen bilgi Üniversite'de enerjiye dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Üniversite'nin güç birliğine gitmesi açısından bir yapılanmaya gidildiğini vurgulayan Rektör Ünal, bürokrasi engeli ortadan kaldırılarak üniversitenin uzman olduğu alanlarda onların muhatap olduğu sektör ile iş birliğinin gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

İstişare toplantısında birbirinden değerli fikirler sunuldu

Toplantıda sırayla söz alan katılımcılar üniversite ile sanayi iş birliğinin geliştirilmesi özelinde birçok fikir ortaya koydu. Katılımcılar, bundan sonraki süreçte bir tema üzerinden OMÜ ve sektörün iş birliği sağlayarak bir yol haritası ortaya çıkarması gerektiğini vurguladı. Akademik katkı ile nitelikli iş gücünün artırılması konusunda hem fikir olan katılımcılar, işbirliği çalışmasında Samsun'da öne çıkan sektörlerin ele alınması gerektiğini önerdi.

Öğrencilerin son sınıfta çok daha uzun süre sahada olması gerektiği konusunda uzlaşılırken bu konuda yapılması gerekenler üzerinde duruldu. AR-GE konusu uzun uzadıya konuşulduğu toplantıda katma değeri yüksek ürünlerin tespiti konusunda üniversitenin yol gösterici olabileceği ve bu konuda sanayinin iş birliğinin daha yukarılara taşınması gerektiği konuşuldu.

Gündem konularının genel bir değerlendirmesi, yeni fikirlerin sunulması ve görüşlerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.