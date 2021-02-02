Rektör Ünal: "Uygulamalı merkezleri fiziki olarak bir araya toplamak istiyoruz"

Rektörlükte düzenlenen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, Proje Yönetim Ofisi Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz katıldı.

Toplantıda OMÜ'de faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Fikirler, bu merkezlerin aracılığı ve desteğiyle projeye dönüşebilir. Bunun için de güçlü bir kütüphane ve laboratuvara ihtiyaç var. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar var ve güzel bir noktaya geldi. Dolayısıyla araştırma ve uygulama merkezlerimiz kendi alanlarında proje üretebileceği gibi projesi desteklenen akademisyen ve öğrencilerimizin de bu merkezlerin imkânlarından öncelikli olarak yararlanmaları gerekiyor” dedi.

Projelerin sonunda ortaya çıkan ürün, patent ya da programların ticarileşmesi gerektiğine de dikkat çeken Rektör Ünal, bu noktada OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisinin Üniversite için büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Üniversitenin proje yönetim sisteminin işleyişi açısında kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Rektör Ünal, araştırma ve uygulama merkezlerinin de bu sisteme entegre edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

OMÜ'nün gelecek hedefleri ve gelişmesi için yapılacak çalışmalarda, araştırma ve uygulama merkezlerinin önemli bir işlevi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu hedeflerimiz doğrultusunda bazı merkezlerin kurulması, bazılarının revize edilmesi bazılarının da kapatılması gerekiyor. Öncelikle yapmak istediğimiz, özellikle uygulamalı olan merkezleri fiziki olarak bir araya toplamak. Merkezlerimizi, kendi faaliyet planlaması olan ve bu faaliyetleri bizimle paylaştığı bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında kapatılması ya da birleştirilmesi gereken merkezlerimiz de var” diye konuştu.

Toplantıda her bir araştırma ve uygulama merkezi tek tek ele alınarak faaliyetleri, ihtiyaçları ve eksikleri gözden geçirilerek merkezlerin işlevinin ve etkinliğinin artması için yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alış verişi yapıldı. Merkezlerin faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi gerektiği hususunda görüş bildirilen toplantıda, merkezlerin toplumsal gelişime ve eğitime de katkı sunması için bir eylem planının oluşturulması gerektiği belirtildi.