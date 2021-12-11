Rektör Ünal'a gençlik buluşması daveti

Dr. Yavuz Ünal'ı, İstanbul'da gerçekleştirilecek “2. Türkiye Geneli İlahiyat Gençlik Buluşması”na davet etti.

Rektörlük makamındaki ziyarette OMÜ Gençlik Topluğu Başkanı ve Türkiye İlahiyatlar Derneği (TÜİD) mensubu Muhammet Arif Kodal ile Gençlik Topluluğu üyeleri, Rektör Ünal ile bir araya geldi.

Görüşmede, 25 Aralık'ta İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Burhan Felek Spor Salonu'nda organize edilecek 2. Türkiye Geneli İlahiyat Gençlik Buluşması'ndan bahseden OMÜ Gençlik Topluluğu Başkanı Muhammet Arif Kodal, Rektör Ünal'ı organizasyonda görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirterek kendisine davetlerini iletti.

Ziyarette ayrıca, Başkan Kodal ve topluluk üyeleri organizasyonun yapısı hakkında Rektör Ünal'la istişarede bulundular. Rektör Ünal ise konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, İstanbul'daki buluşmanın bir kaynaşma atmosferine vesile olup güçlü bir iletişim ve etkileşim yaratacağını dile getirdi.

Rektör Ünal, nazik ziyaretleri ve teveccühleri için konuklarına teşekkür etti.