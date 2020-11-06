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Rektör Ünal'a 'lise fotoğrafı' sürprizi

Fatsa İmam Hatipliler Derneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Dr. Yavuz Ünal'a lise fotoğrafını hediye etti.


Fatsa İmam Hatipliler Derneği Başkanı Necmettin Genç ve yönetim kurulu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Genç, Rektör Ünal ve OMÜ ailesine başarı dileklerini iletti.


Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın lise döneminde çekilen fotoğrafının takdim edilmesiyle ziyaret son buldu. Rektör Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkürlerini sundu.

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