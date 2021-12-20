Rektör Ünal'dan ADİM öğrencilerine: "Arapçayı öğrenmeniz lazım"

OMÜ Arapça Dil Merkezi'nin (ADİM) İlahiyat Hazırlık Programında eğitim gören İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Lisans eğitiminizde Arapça bilmediğiniz için bir tolerans gösterilmeyecek. Bu nedenle hazırlık döneminde Arapçayı öğrenmeniz lazım” dedi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen oryantasyon etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, İlahiyat Fakültesi'ndeki lisans eğitimlerine başlamadan önce, Arapça öğrenmek amacıyla ADİM'in İlahiyat Hazırlık Programına devam eden öğrencilere hitap ederek onların sorularını cevapladı.

OMÜ'nün başlattığı eğitimde revizyon çalışmasıyla, 2022'nin Eylül ayında yeni bir Üniversite tanımlamak üzere bir yola girdiklerini ifade eden Rektör Ünal şöyle devam etti: “Revizyonla beraber gelecek sistemde, hazırlık sınıfını geçen İlahiyat Fakültesi öğrencisi, Arapçayı iyi bir şekilde bilmek zorunda. Lisans eğitiminizde Arapça bilmediğiniz için bir tolerans gösterilmeyecek. Bu nedenle hazırlık döneminde Arapçayı öğrenmeniz lazım. Elinizde aldığınız bir metni okuyup anlayacak ve yorumlayacak düzeyde Arapçayı bilmelisiniz.”

“Eğitiminizle ilgili hiçbir talebi geri çevirmeyiz”

Dünya genelinde Müslümanlığın sorunlarından birinin âlim yetersizliği olduğuna işaret eden Rektör Ünal İlahiyat Fakültesi öğrencilerine kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi: “İlahiyat mezunu, İslam'ın temel eserlerinden en az birini okuyan, anlayan ve yorumlayan kişi olmalı. Dinin kurucu metinlerini anlama yeteneğini geliştiremezseniz, kendinizin ortaya koyduğu bir din profili ortaya çıkar. Bu nedenle mezun yeterliliği kriterlerimiz; İslam'ın klasik kaynaklarını okuyup değerlendirebilmeniz ve İslam literatürüne hakim olmanız. Kısacası bu vasıflara sahip olarak mezun olmanızı istiyoruz. Üniversite hayıtınızı bir kamp olarak düşünerek en iyi olma iddiasıyla kendinizi yetiştirin. Kültürel etkinlikleri de eğitimin bir parçası olarak düşünerek eğlenerek öğrenebilirsiniz. Net olarak söyleyebilirim ki eğitiminizle ilgili hiçbir talebi geri çevirmeyiz”

Etkinliğe; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, 22. dönem Samsun milletvekili Musa Uzunkaya, ADİM Müdürü Hasan Selim Kıroğlu, dekan yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.