Rektör Ünal'dan başarılı sporculara tebrik

Dr. Yavuz Ünal, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda üç ayrı dalda başarı gösteren sporcuları tebrik etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete; rektör yardımcıları, takımların danışman hocaları ve boks, tekvando ve bowling kategorisinde yarışan OMÜ takımlarının sporcuları katıldı.

“Üniversitemiz adına bu yarışmalara katılmanız çok değerli”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı konuşmada, “Üniversitemiz adına müsabakalara katılarak önemli başarılar elde etmeniz bizim için çok değerli. Başarılarınız önemli fakat siz bu kuruma sadece madalya elde ederek değil, bu yarışmalara katılarak bile büyük katkı sağlıyorsunuz. Bu süreçte madalya kazanmanız da emeklerinizi taçlandırıyor. Sizleri takdir ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle beraber sizin gibi başarılı sporcularımızın eğitimlerine katkı sağlamak için burs vermek, antrenman şartlarını iyileştirmek gibi çalışmalar sürdürüyoruz. Umarım başarılarınız gelecekte katlanarak devam eder. Bu müsabakalara katılma cesareti gösteren ve madalya kazanan öğrencilerimizi teker teker tebrik ediyorum” dedi.

Madalya kazanan ve yarışmalara katılan öğrencilere Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Selim Eren ve Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep tarafından teşekkür belgesi takdimi yapıldı.

Ziyarete OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Atan, Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy ve Arş. Gör. Serhat Erail de katıldı.