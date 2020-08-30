Rektör Ünal'dan yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin sorulara cevap

Dr. Yavuz Ünal, üniversite öğrencilerinden öğretim yılına ilişkin gelen soruların cevapları için cuma gününü işaret etti.

Pandemi gölgesinde başlayacak eğitim dönemine ilişkin öğrencilerin kafalarındaki soru işaretleri arttı. Fakülte ve program bazında yapılabilecek farklı uygulamaların mümkün olması Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin merak ettiği konular arasına girdi. Bölümlerinin uzaktan eğitimle mi yoksa örgün olarak mı ve ne zaman başlayacağını merak eden birçok öğrenci Rektör Yavuz Ünal'a sorular yöneltti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rektör Ünal tüm konulara ilişkin cevaplar için cuma gününü işaret etti. Ünal yaptığı açıklamada, “Değerli OMÜ'lü öğrenci kardeşlerim. Belirsizliğin oluşturduğu, stresin sizleri yorduğunun farkındayım. Ancak küresel bir salgının yaşandığı ve her geçen gün riskin yükseldiği bir ortamda, önü ve ardı hesap edilmeden atılacak adımlar, daha büyük krizler doğuracaktır. Şartları dikkate alarak en nitelikli eğitimi alabilmeniz için imkanlar dahilinde olan bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Umarım cuma günü yol haritamızı ve eğitim stratejimizi şekillendirmiş olacağız. Biraz daha sabretmenizi istirham ediyorum. Selamlar” ifadelerini kullandı.