Rektörler Paneli yapılacak

Panele, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, katılacak. Rektörler Paneli'nin moderatörlüğünü ise Güney Florida Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu yapacak.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16.00'da yapılacak Rektörler Paneli sosyal medyadan canlı yayınlanacak.