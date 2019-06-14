Samsun'un Alaçam ilçesinde “Rengarenk" isimli karma resim sergisi açıldı.

Alaçam'da bulunan 8 ortaokulun öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin bulunduğu Rengarenk karma resim sergisi Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Cumhuriyet Savcısı Emre Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından açıldı.

Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen sergi açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, ”Resim yapabilmek çok meşakkatli bir iş, o yüzden öğrencilerimizi kutluyorum. Açılışını yaptığımız sergi ustalık, incelik isteyen eserlerle dolu ve bu tarz kaliteli işler bizleri onurlandırıyor" dedi.

Sekiz ortaokulunun birlikte hazırladığı resim sergisinde öğrencilerin bir yıl içerisinde özenle hazırladıkları eserler ziyaretçilerin beğenisini topladı. Özellikle Karahüseyinli Ortaokulu tarafından hazırlanan şemsiyeli heykel sergiye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Alaçam Karahüseyinli Ortaokulu öğrencilerinin müzik eşliğinde yaptıkları gösteriler izleyicilerden tam not aldı. Sergi sonrası Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman tarafından sergide görev alan tüm öğrencilere “Bilim Çocuk” dergisi hediye edildi.