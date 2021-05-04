Renklerde soluklaşma veya sararma ‘katarakt' belirtisi

Dr. Murat Ayan, renklerde soluklaşma veya sararmanın katarakt belirtisi olduğunu söyledi.

Okuma zorluğu, çift görme, renklerde soluklaşma veya sararma gibi belirtilerin görme probleminin katarakta işaret olduğunu birçok uzman dile getiriyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Murat Ayan, özellikle ileri yaşlarda ve bazı sağlık sorunları ile ortaya çıkan görme problemi kataraktın, tedavisinin olduğunu ifade etti.

Kataraktın yaş, metabolik, travma, ilaçlar ve doğumsal nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirten Opr. Dr. Murat Ayan, “Katarakt göz merceğinin saydamlığını yitirmesi ile oluşan bir hastalıktır. Görmeyi sağlamamız için baktığınız görüntünün cismin görüntüsünün retina üzerine düşmesi gerekmektedir. Retina bu görüntüyü fizyolojik değişikliklerle beyine iletilir ve görme algılanır. Önemli olan retina dediğimiz tabaka üzerine görüntünün ilk etapta düşmesi bunu sağlayan göz de iki tane önemli doku vardır. Gözünüz tabakası saat camı gibi olan gözün saydam tabakası ikincisi de orta ön kısmında yer alan göz merceğidir. Saydamlığı bozulan lens isli, buzlu veya lekeli cam gibi olur ve görme ile ilgili şikayetler başlar. Işığa karşı hassasiyet, Okuma zorluğu, çift görme, renklerde soluklaşma veya sararma, gece görüşünde bozulma gibi belirtiler verir. Gözlerden birinde veya ikisinde birden meydana gelebilir. Bir göz genellikle diğerine göre daha fazla etkilenir. Katarakt olgunlaştığında cisimler şekilsiz bulanık veya zayıf görülür” dedi.

“Tedavisini geciktirmeyin”

Tedavi aşamasından da bahseden Dr. Ayan, şunları söyledi:

“Katarakt genellikle yaşa bağlı olarak oluşmakla birlikte, çeşitli metabolizma hastalıkları, göze gelen darbeler, diyabet, göz içi iltihapları, uzun süreli kortizon kullanımı da etkisi vardır. Yaşlanan insanlarda kırışıklıklar ve saçtaki beyazlamalar gibi kataraktla da karşılaşılır. Erken dönemlerinde ufak numara değişiklikleriyle gözlük numarası değişikleri ile biraz daha görme idare edebilir ama orta ileri düzey katarakta yapılacak tek tedavi yöntemi cerrahidir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte katarakt ameliyatları çok rahat bir şekilde kişinin korkmasına gerek kalmadan yapılmaktadır.”