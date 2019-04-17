Resim yarışmasında Samsun birincisi Alaçam'dan

Şehr-i Samsun konulu Turizm Resim ve Slogan Yarışması'nda Alaçam Gökçeboğaz Ortaokulu öğrencisi Rabia Çelebi birincisi oldu.

Samsun Fatma Çavuş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından Samsun ve ilçelerini kapsayan Şehr-i Samsun konulu Turizm Resim ve Slogan Yarışması'nda birinci olan Alaçam Gökçeboğaz Ortaokulu öğrencisi Rabia Çelebi'nin yaptığı eser serginin birincisi oldu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Yılmaz, “Öğrencim Rabia Çelebi ilkokul çağlarından bu güne kadar devamlı resim yaparak kendini geliştirdi, geliştirmeye de devam ediyor. Başarısından dolayı kutluyorum" dedi.