İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Resim yarışmasında Samsun birincisi Alaçam'dan

Şehr-i Samsun konulu Turizm Resim ve Slogan Yarışması’nda Alaçam Gökçeboğaz Ortaokulu öğrencisi Rabia Çelebi birincisi oldu.

Şehr-i Samsun konulu Turizm Resim ve Slogan Yarışması'nda Alaçam Gökçeboğaz Ortaokulu öğrencisi Rabia Çelebi birincisi oldu.


Samsun Fatma Çavuş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından Samsun ve ilçelerini kapsayan Şehr-i Samsun konulu Turizm Resim ve Slogan Yarışması'nda birinci olan Alaçam Gökçeboğaz Ortaokulu öğrencisi Rabia Çelebi'nin yaptığı eser serginin birincisi oldu.


Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Yılmaz, “Öğrencim Rabia Çelebi ilkokul çağlarından bu güne kadar devamlı resim yaparak kendini geliştirdi, geliştirmeye de devam ediyor. Başarısından dolayı kutluyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.