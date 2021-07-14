sınıf öğrencisi Nurhayat Üslü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan resim yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Ankara'da yapılan törende Nurhayat Üslü'ya ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk takdim etti. 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, ”15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ülke geneli resim yarışmasında Türkiye ikincisi seçilen öğrencimiz Nurhayat Üslü kızımızı, ailesini ve danışman öğretmeni Uğur Öztürk, Okul Müdürü Ahmet Elibol, Müdür Yardımcısı Rümeysa Ata Hanımefendiyi tebrik ediyorum. Öğrencimizin 19 Mayıs ilçemizde sanat ruhunu yaşatacak nice eserlere imza atması dileğiyle, başarıları daim olsun" dedi.