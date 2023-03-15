RFA tedavisi ile tiroit nodüllerinden kurtulmak mümkün

Dr. Türkan Mete, radyofrekans ablasyon (RFA) tedavisi ile tiroit nodüllerinden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Son yıllarda radyofrekans ablasyon (RFA) tedavisinin, tiroit nodüllerini küçültmek veya tamamen yok etmek için etkili bir seçenek olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Türkan Mete, “Cerrahi müdahaleye göre daha az invaziv olan bu tedavi yönteminde iyileşme süreci de daha hızlıdır. Ayrıca hastaların günlük hayatlarını etkilemeden işlemden sonra normal aktivitelerine dönmelerine izin verir” dedi.

Doç. Dr. Türkan Mete, tiroit nodüllerinde uygulanan RFA tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tiroit kanserinde tedavi amaçlı tercih edilebilir

Radyofrekans ablasyon tedavisinin hangi sağlık sorunlarında tercih edilebileceğine değinen Doç. Dr. Türkan Mete, “Tiroit nodülleri ve tiroit kanseri, birçok insanın sağlık sorunları arasında yer almaktadır ve bu nedenle tedavi seçenekleri oldukça önemlidir. Son yıllarda, radyofrekans ablasyon tedavisi, tiroit nodüllerini küçültmek veya tamamen yok etmek için etkili bir seçenek olarak öne çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

İyileşme süresi daha hızlı

Radyofrekans ablasyonun yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanarak tiroit nodüllerini yok etmek için uygulanan bir işlem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mete, “Bu tedavi yöntemi, cerrahi müdahaleye göre daha az invaziv olup, iyileşme süreci de daha hızlıdır. Ayrıca, hastaların günlük hayatlarını etkilemeden işlemden sonra normal aktivitelerine dönmelerine izin verir” diye konuştu.