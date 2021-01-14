Rıdvan Sağlam Çarşambaspor'da

Lig 3. Grup'ta mücadele edem Çarşambaspor, Fatsa Belediyespor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyucusu Rıdvan Sağlam'ı renklerine bağladı.

Lig 3. Grup'ta mücadelesini sürdüren Çarşambaspor, ara transfer sezonunda ikinci transferini gerçekleştirdi. Çarşambaspor Kulübü yönetiminin yaptığı transfer görüşmeleri kapsamında Fatsa Belediyespor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Rıdvan Sağlam ile anlaşmaya vardı. Rıdvan Sağlam, Çarşambaspor Adapark Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Özkan Yıldırım'ın da katıldığı imza töreninde transfer sözleşmesi imzalandı.

Çarşambaspor Kulüp Başkanı Özkan Yıldırım, gerçekleştirilen transferin Çarşambaspor camiasına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Fatsa Belediyespor'dan transfer edilen 33 yaşındaki Rıdvan Sağlam, TFF 1. Lig'de çıktığı 56 maçta 1 gol, TFF 2. Lig'de çıktığı 134 maçta 8 gol ve Lig'de oynadığı 68 maçta 2 gol istatistiği ile Çarşambaspor'un ikinci sezonunda umut vaat ediyor.