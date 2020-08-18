SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı yetkililer, Karadeniz'de sıklıkla görülen ve boğulma vakalarının 1. sebebi olarak adlandırılan rip akıntısının en büyük belirtisinin sudaki değişimler ve köpüklenmeler olduğunu söylediler.

Uzun bir sahil şeridine sahip olan Samsun'da valilik 30 km'lik yüzülebilir alan belirledi. Bu alanlarda Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 85 cankurtaran görev yapıyor. Cankurtaranlar Terme ve Yakakent'e kadar toplam 10 bölgede hizmet veriyor. 31 Temmuz itibarıyla 98 kişi Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkartılan 98 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren 98 kişinin 13'ü haziran ayında, geri kalan 85 kişi de temmuz ayında boğulma tehlikesi geçirdi. Yetkililer bu aylarda artan rip akıntısı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“Rip akıntısının en büyük belirtisi sudaki değişim ve köpüklenme”

Rip akıntısı ve rip akıntısından kurtulmanın yolları hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri şu uyarılarda bulundular:

“Bu dönemde sıcak havalar ile birlikte rüzgar da etkisini arttırmaya başlıyor. Bununla birlikte bölgemizde özellikle rip akıntısı da sıklıkla oluyor. Vatandaşlarımızın özellikle cankurtaran hizmetinin verildiği sahillerde denize girmesini öneriyoruz. Dalgalı ve rüzgarlı havalarda denize girilmemesini temenni ediyoruz. Vatandaşlar rip akıntısına yakalandığında sahile ya da açık denize doğru değil, kıyıya paralel bir şekilde sağa-sola doğru yüzmek şartıyla kendilerini kurtarabilirler. Deniz suyundaki değişiklikler ve köpüklenmeler rip akıntısı belirtisidir. Vatandaşlar uyarıları dikkate aldın.”