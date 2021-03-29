Robot hemşireler geliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, pandemi sürecinde mesleki yeterliliklerin konuşulduğu etkinliklerine devam ediyor. Sosyal Etkinlik Komisyonu tarafından düzenlenen “Olmak Üzerine Konuşmalar” etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Taşkıran'ın yürüttüğü etkinlikte, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İş Birliği Koordinatörü Öğr. Gör. Emel Gümüş konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte dünyada ve Türkiye'de sağlık alanında kullanılan robot örnekleri sunularak, robot hemşirelerin kullanımıyla hemşirelik mesleğinde nelerin değişeceği, hemşirelik becerilerinin ne yönde farklılaşacağı tartışıldı.

Söyleşiye Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra kliniklerde görev yapan birçok hemşire de katılım sağladı. Katılımcıların yoğun ilgisinin olduğu etkinlik tüm soruların cevaplanması ile sona erdi.