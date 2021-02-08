Rögar kapağından çıkan duman tedirginlik oluşturdu

Samsun'da sokak ortasında rögar kapağından çıkan duman önce metan gazı sanılınca patlama riskine karşı çevrede panik oluşturdu.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 144. Sokak üzerinde bulunan rögar kapağından saat 09.30 sıralarında duman çıkmaya başladı. Çıkan dumanla çevreye kötü koku yayıldı. Çıkan duman önce metan gazı sanılınca çevre sakinlerini endişelendirdi.

Çıkan dumanların ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri geldi. SASKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucunda kanala cevrede bulunan bir tıp merkezi tarafından sıcak su borusu bağlandığı tespit edildi. Daha önce de aynı şikayet üzerine uyarılan tıp merkezi bir kez daha ikaz edildi.

Çıkan dumanın buhar olduğu ve herhangi bir tehlike arz etmediği anlaşılınca çevre esnafı derin bir nefes aldı.