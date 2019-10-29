Romanlardan Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

Bu yıl 3.'sü düzenlenen 'Bayraklarla Bayram Yürüyüşü' yoğun ilgi gördü. Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Yavuz Selim İlkokulunda başlayan yürüyüş 200 Evler Mahallesi'nde son buldu. Roman vatandaşların, öğretmenlerin ve çok sayıda öğrencinin katıldığı yürüyüşte vatandaşların elinde yol boyunca Türk bayrakları dalgalandı. Öğrencilerden oluşan ritim grubu eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'na da destek veren katılımcılar ellerinde bayraklarla her tarafı kırmızı-beyaza boyadı. Vatandaşlar yol boyunca "Yaşasın Cumhuriyet ve Türkiye" sloganları atarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Bayraklarla Bayram Yürüyüşü"ne Canik Belediye Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.