RTE Bulvarı sil baştan

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım arterlerinden Recep Tayyip Erdoğan(RTE) Bulvarı'nı sil baştan yenileyecek. Bulvar için proje hazırlayan belediye; heyelanı önlemek için istinat duvarları yapacak, genişliği 40 metreye çıkaracak, üst ve alt geçitler inşa edecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda geniş çaplı inceleme başlattı. Mevcut birimlerin dayanım yapısını, deformasyon özelliklerini, şev yüksekliklerini, çevre yük ve yapı etkileşimini ve zemin mekaniğini araştırdı. Statik ve stabilite analizleri sonucunda geoteknik değerlendirmelerini yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede heyelan riskini ortadan kaldırmak için “Heyelan Önleme Projesi” hazırladı. Fore kazıklı istinat duvarının inşasıyla ilgili de düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, ihale sürecinin tamamlanmasını bekliyor. İhale edilmesiyle istinat duvarı, 4 ayda bitirilecek.

Bulvar yenilenecek

Heyelan önleme çalışmalarının sona ermesiyle Büyükşehir Belediyesi, 11,5 km uzunluğundaki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yenileme projesine başlayacak. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında AFAD Kavşağı'nı yeniden düzenleyip dijital sistemle donatarak sinyalizasyonunu güçlendirecek. Projeyle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanan bulvarın geometrisini düzeltecek belediye, genişliğini ise 40 metreye çıkaracak. 4 yol bağlantı geçişlerinde köprülü sistemler kurulacak bulvarda trafik daha akışkan ve kontrollü hale getirilecek.

Genişlik 40 metreye çıkacak, üst ve alt geçitler yapılacak

Bu yıl başlaması planlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilk olarak heyelan önleme projesini bitireceklerini kaydetti. Başkan Demir, “Bulvar üzerindeki noktasal heyelan tehlikesiyle ilgili teknik incelemeleri tamamlayarak projemizi hazırladık. Bu sorunu da ortadan kaldırıyoruz. Bu ay içinde ihale ederek fore kazıklı istinat duvarının yapımına başlayacağız. Nisan ayı sonuna doğru çalışma bittiğinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı baştan aşağı yenileyeceğiz. Bulvarla ilgili çok güzel bir proje hazırladık. Genişliğini 40 metreye çıkarıyoruz. AFAD kavşağını üstten, tepeyi de alttan geçiyoruz. İki fazlı sinyalize dönel kavşaklar ve araç akışını engellememek için de yaya üst geçidi tasarlandı. Proje bittiğinde bulvar şimdiki trafiğin 2 katını taşıyacak hale gelecek” ifadelerini kullandı.