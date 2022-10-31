RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: “İletişimci olacak kardeşlerimize çok büyük görev düşmekte”

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 12. Gelecekte İletişim Çalıştayı'nda konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gelecekte iletişimci olacak gençlere, Türkiye'nin haklı davasının anlatılmasında ve savunulmasında büyük görev düşeceğini söyledi.

12. Gelecekte İletişim Çalıştayı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti. Programın açılışında konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “12 yıldır bu çalıştayı yapıyoruz. Sadece pandemi döneminde ara verdik. Bu çalıştayın teması; ‘Kuruluştan Kurtuluşa, Kurtuluştan Kuruluşa' Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki 100. yıla atfen yapılan çalışmalar. Bu toplantılar Samsun'da başlayıp sırasıyla Amasya ve Sivas'a kadar gideceğimiz ve neticelendireceğimiz bir çalıştay olacak. Konuşmaların ardından atölye çalışmaları yapılacak. 20'ye yakın ülkeden gelen misafirlerle çalıştaya devam edeceğiz. Çalıştayın sonucunda bildiri yayınlayacağız. Ayrı bir programda da Erzurum'a giderek oradaki Kurtuluş Savaşı dönemindeki mücadelenin önemini medya açısından değerlendireceğiz” dedi.

“İletişimci olacak kardeşlerimize çok büyük görev düşmekte”

Gelecekte iletişimci olacak gençlere, Türkiye'nin haklı davasının anlatılmasında ve savunulmasında büyük görev düşeceğini ifade eden Ebubekir Şahin, “Kurtuluş Savaşı denince medyanın rolü çok önemli. Ajans, devlet kanalımız, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Basın İlan Kurumu ve RTÜK gibi bizler bu görevi ifa eden, yurt içerisinde ve yurt dışında halklı davamızı, gerek bize karşı yapılan yayınlar gerek bizim üzerimizde yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı, iletişimin de gücünü kullanarak yapmaya çalışanlara karşı elimizden gelen kudretle, güçle yapmaya çalışmaktayız. Yeter mi yetmez. İleride iletişimci olacak kardeşlerimize çok büyük görev düşmekte. İşin rengini, aslını öğrenerek mezun olduğunuzda ülkelerinize gittiğinizde Türkiye'nin haklı davasına yönelik yapılacak olan bütün saldırılara karşı yapacağınız çalışmaları gururla takip edeceğiz. Bu çalıştaya destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Vali Zülkif Dağlı: “OMÜ 5 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip”

OMÜ'nün bünyesinde eğitim alan 5 binden fazla uluslararası öğrenci olduğunun altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Zor dönemlerde basına ne kadar önemli bir misyon yüklendiğini anlamamız açısından son derece önemli bir programda toplandık. Aslında her dönemde basının böyle bir misyonu var. Basın bu misyonu yerine getirdiği sürece zaten halkıyla bütünleşmiş, geleceğe güvenle bakan ve milletle birliktelik sergileyen bir basın görebiliyoruz. Bu manada bu toplantının özünü önemsiyoruz. Uluslararası öğrencilerimize özellikle bu toplantıda hitap edilmesi son derece önemli. Bizim üniversitemizde 55 bin civarında öğrencimiz var. 5 binin üzerinde uluslararası misafir öğrencimiz var. Bu azımsanmayacak bir rakamdır. Türkiye'de bu manada önemli üniversitelerden birisiyiz. Samsun aslında bir öğrenci şehridir. Şu anda uluslararası öğrenci şehirlerinden birisidir. Bu konuda potansiyelimiz çok fazla. Daha da arttırmak içinde kaliteyi de hiçbir zaman azaltmadan gelen öğrencilerin hepsi özel sınavlardan geçmek suretiyle seçilerek üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerdir. Bu manada bu sistem önemli. Yani herkes Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde okuma hakkını kazanamıyor” şeklinde konuştu.

Rektör Yavuz Ünal: “Uluslararası öğrencilerin döndüğünde de bizim kültürümüzle güçlü ilişkisini sürdürmesi arzusundayız”

OMÜ'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin ülkelerine döndükten sonraki süreçte de Türkiye ile bağlarını koparmamalarını ve kültür elçisi gibi çalışmalarını hedeflediklerini belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Yaklaşık olarak 120 ülkeden 5 bin küsür yabancı ile uluslararasılaşma sürecinin tekemmül ettirmiş ancak bu öğrencilerin içerisinden 2021 yılı içerisinde 57 öğrenciyi seçerek OMÜ Vakfı aracılığıyla ‘kültür elçileri' adı altında tanımlamış ve özel bir eğitime tabi tutmuştur. Burada hedef kendi ülkelerine döndüklerinde akranlarından farklı olmaları ve kendi ülkelerinde bir rol üstlenmelerini amaçlamaktır. Dolayısıyla olay sadece nitelikli öğrenci almak değil. Öğrenci iken öğrenci olduğu bu süreç içerisinde üretime ve sosyal hayata katılmasını bir aktör olarak yönlendirici lider ruhlu bir bireyi OMÜ'yü bitirip ülkesine döndüğünde bizim ülkemizde, bizim kültürümüzle güçlü ilişkisini sürdürmesini arzu etmekteyiz. Mezun olduğunuzda bu güçle hayata atılacak ve sadece kendinize değil milletinize, devletinize ve insanlığa çok ciddi katkılar sağlayacağınızı ümit etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından uluslararası öğrenciler, akademik bildirilerinin sunumu yaptılar. Arnavutluk'tan Era Doni, Etiyopya'dan Salih Meki, Türkiye'den Zeynep Sınar, Tunus'tan Takoua Ferchichi, Sudan'dan Rania Abdelazim, Arnavutluk'tan Elidjon Ulaj, Cezayir'den Salima Feredj, Ürdün'den Osama Yahya, Afganistan'dan Muhammad Hassanzoy ve Türkiye'den Muhammed Ersin Toy kendi konuları hakkındaki sunumlarını gerçekleştirdiler.