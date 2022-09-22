RTÜK'ün “Gelecekle İletişim Çalıştayı”nın ilk etabı Samsun'da

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) “Gelecekle İletişim Çalıştayı”nın ilk etabı Samsun'da yapılacak.

RTÜK 2009'dan bu yana 11 kez gerçekleştirilen “Gelecekle İletişim Çalıştayı”nın 12'incisi “Kurtuluş Savaşı'nın 100. Yılında Medya” ana temasıyla Samsun, Amasya ve Sivas'ta düzenlenecek. Bu kapsamda çalıştayın saha çalışmaları için Samsun'a gelen RTÜK Üst Kurul Başkan Danışmanı Mete Hacı Arifoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuk Danışman Arifoğlu, ilk oturumu Samsun'da yapılacak “12. Gelecekle İletişim Çalıştayı”nın hazırlık çalışmaları hakkında Rektör Ünal'la istişarede bulundu.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 3 Sanat Sergisi ile Polonya'da

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF); OMÜ'nün de paydaşı olduğu Eco-SET Projesi'nin Kapanış Konferansı kapsamında gerçekleştirilen 2 afiş, 1 illüstrasyon sergisi ile izleyicilerle buluştu. OMÜ ve Polonya Bydgoszcz Bilim ve Teknik Üniversitesiyle birlikte 12 farklı üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen "Ekoloji, Bilim, Eğitim ve Teknoloji" başlıklı Eco-SET Projesi Kapanış Konferansı'na OMÜ, damgasını vurdu. OMÜ, proje geneli boyunca toplamda 4 sergi, 1 workshop, 6 bildiri ile etkinliğin en katılımcı ikinci üniversitesi oldu. 12 - 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında izleyicilerle buluşan sanat sergilerinden ilki, OMÜ GSF Grafik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin çevresel sorunları konu edinen afiş tasarımlarından oluşan karma sergisi oldu. Karma sergi, 9 öğretim elemanı ve 6 öğrencinin çalışmalarından oluştu.

İzleyicilerle buluşan ikinci sergide Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Seylan; savaştan göçe, gelir adaletsizliğinden eğitime pek çok sosyal soruna odaklanan, bir kısmı önceden uluslararası yarışmalarda sergilenmiş ve ödül almış afişlerinin yanı sıra, yeni çalışmalarının karışımından oluşan retrospektif kişisel afiş sergisiyle katılımcılara hitap etti. Kapanış Konferansı'nın son sergisinde ise OMÜ GSF Grafik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ayvaz Tunç'un; insanlık üzerinde büyük etkilere sahip pandeminin bireysel farkındalık sürecine odaklanan ve toplum-doğa ekseninde içsel etkileşimleri abartılı imgelem üzerinden tasvir eden “in-BETWEEN” adlı kişisel illüstrasyon sergisi yer aldı.

OMÜ öğrencisi Mehdiyeva Avrupa'nın en iyi 11 tasarımcısı arasında

Pro Carton Young Designers Award'22 ödülleri, 15-16 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen ECMA (Avrupa Karton Üreticileri Birliği) Kongresi kapsamında yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Pro Carton Genç Tasarımcılar Yarışması sonunda OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Khuraman Mehdiyeva, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmekçioğlu danışmanlığında yürütmüş olduğu “FanTime!” isimli projesiyle Avrupa'nın 24 ülkesindeki 100'ün üzerinde üniversiteden 830 öğrenci arasında finale kalarak Avrupa'nın en iyi 11 tasarımcısından biri oldu. Aldığı ödülle OMÜ'yü başarıyla temsil eden Khuraman Mehdiyeva, başarı ödülünü Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen törende aldı.