Ruh sağlığı hastaları geleceğe nefes oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören hastalar, “Yaşayan Duvar Projesi' projesi kapsamında ilk fidan ve bitkileri dikerek, geleceğe nefes oldular.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde hastane yönetimi tarafından hastane bahçesi ve iç alanlarında betonsuz, yaşayan alanlar oluşturulması için ‘Yaşayan Duvar Projesi' başlatıldı. Projenin ilk fidan ve bitkileri “Geleceğe Nefes Ol” projesi kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hastalar, sağlık öğrencileri, hastane çalışanları ve çalışanların çocukları tarafından dikildi.

“Hastanenin çevre duvarları ‘Yaşayan Duvar' haline gelecek”

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Hastanede tedavi gören hastalar, hastane bahçesini ve hobi alanlarını aktif olarak kullanıyor. Bu alanları hem görsel hem de fiziki olarak onları rahatlatacak ve daha iyi hissettirecek şekilde düzenlemek hedefiyle bu çalışmayı başlattık. Çalışma kapsamında bahçe duvarlarına 800 adet sarmaşık bitkisi, bahçenin değişik noktalarına ise 200 fidan diktik. Süreç içinde hastanenin çevre duvarları yeşil bir örtüyle kaplanarak ‘Yaşayan Duvar' haline gelecek. Böylece hastalar hobi alanlarında bir bahçedeymiş gibi hissedecekler. Çevre bilincinin her birey için büyük önemi var. Çalışmanın bu anlamda da bir farkındalık oluşturmasını umuyoruz” dedi.