'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay

Samsun'da 7,1 milyon liralık “Rulman Test ve Deney Laboratuvarı” kurulumu projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

2020 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yüzde 85 iştirak ortağı olduğu, SAMLAB A.Ş. tarafından hazırlanan ve Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu tesis bünyesinde “Rulman Test ve Deney Laboratuvarı” kurulumunu içeren proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nce onaylandı. Proje bütçesi toplamı 7 milyon 177 bin 645 TL, program kapsamında sağlanacak maddi destek tutarı ise 4 milyon 500 bin TL. Kalan yatırım tutarı 2 milyon 677 bin 645 TL de eşfinansman olarak SAMLAB A.Ş. ortakları tarafından ortaklık hisseleri nispetinde karşılanacak.

İmzalar atıldı: “Çok önemli bir kabiliyet”

Uygulama süresi 18 ay olarak planlanan projenin destek sözleşmesi, projenin uygulamasını takip edecek olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) adına Genel Sekreter İbrahim Ethem Şahin ile TSE Samsun Belgelendirme Müdürü ve SAMLAB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kaygı tarafından imzalandı. SAMLAB A.Ş. Genel Müdürü Hami Danış'ın da hazır bulunduğu imza töreni sonrası yapılan açıklamada, “Ülkemizde otomobil sanayinden makine sanayine pek çok alanda önemli bir ithalat kalemi olan rulmanlarla ilgili olarak yerli test imkânlarının geliştirilmesi noktasında çok önemli bir kabiliyetin Samsun'a ve ülkemize kazandırılacak olmasından memnuniyet duyuyoruz” denildi.