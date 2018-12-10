Rumeli Dernekler Federasyonundan ve Zihni Şahin'e teşekkür

Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu ile Samsun Mübadele Derneği yöneticileri, Balkan Tarihi Kongresi'ne verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'e teşekkür etti.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Altunsoy, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Yanık ile federasyon ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i ziyaret etti. Federasyon ve dernek yöneticileri, 1-2 Aralık tarihlerinde Samsun'da 12'ncisi düzenlenen Balkan Tarihi Kongresi'ne verdiği destek ve katılımından dolayı Başkan Zihni Şahin'e teşekkür etti.

“Atalarımızdan kalan gururlu miras”

Balkan tarihini tüm yönleriyle masaya yatıran kongrenin 12'nci kez Samsun'da yapılıyor olmasının önemine dikkat çeken Başkan Zihni Şahin, "Bu kongreler bilimsel yönleriyle de geçmişten geleceğe ışık tutacaktır. Balkanlardan Kafkaslar'a, atalarımız, gittikleri her yerde bizlere önemli miraslar bırakmıştır. Bunlar, utanılacak değil gurur duyulacak miraslardır. İşte bu nedenledir ki, mübadele döneminde Anadolu'ya gelenlerin tarihlerine, köklerine bu kadar çok sahip çıkmaları önemlidir. Ben de Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunun ve Samsun Mübadele Derneğinin çok değerli yöneticilerini, böylesine önemli, böylesine büyük bir etkinliğe imza attıkları için kutluyorum" dedi.