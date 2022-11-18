Rus çocuklardan tiyatro gösterisi

Samsun'da Rus çocuklar tarafından resim sergisi açıldı ve tiyatro gösterisi yapıldı.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi, Karadeniz Bölgesi Rusça Konuşanlar Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği (Kat-Rus) ile birlikte Rusya uyruklu çocuklar tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. 14-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin son gününde resim sergisi düzenlenirken, aynı zamanda Rus çocuklar tiyatro gösterimlerde bulundu. “Sınırsız kültür sergisi” sloganı adı altında düzenlenen ve 5 gün boyunca farklı aktiviteler ile devam eden etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Bu tip sosyal etkinliklere devam etmekte kararlıyız”

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Alparslan Tuhta, “Karadeniz Bölgesi Rusça Konuşan Ülkeler Dostluk Dayanışma ve Eğitim Derneği ile birlikte yürüttüğümüz etkinliğin son günündeyiz. Etkinliğimiz pazartesi gününden itibaren 5 gündür devam etti. Bu 5 gün içerisinde değişik etkinlikler gerçekleştirdik. İlk gün kültürünü oluşturan yemekler ve yiyecekler tadıldı. Ertesi gün çeşitli çizim çalışmaları ve resim sergisi gerçekleşti. Daha sonra tiyatro ve folklor gösterileri gerçekleşti. Bugün de nihayetinde derneğe üye ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bir tiyatro gösteriyle etkinliğimizi noktalayacağız. Biz bu tip sosyal etkinlikleri önemli buluyoruz. Şuanda hali hazıra devlet kamu kurumlarından aldığımız rakamlara göre 10 bin civarında Rusça konuşan ülkelerden vatandaşlar Samsun'da yerleşik ve geçici olarak yaşamaktalar. Onlarla birlikte böyle güzel bir etkinlik ortaya koyduğumuz için mutluyuz. Bu tip sosyal etkinliklere devam etmekte kararlıyız. Böyle etkinliklerin sosyal iletişimde çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Samsun Büyük Hastanesi olarak elimizden geldiğince bu tip etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Tiyatro gösterisinin bir Rus masalı olduğunu ifade eden Kat-Rus Topluluk Üyesi Yulia Altındiken, “Tiyatrosu oynanan masal aslında bir Rus masalıdır. Bu masalda aslında arkadaşlık ve yardımseverlik konulu iş birliğiyle her şeyin yapılabileceği anlatılıyor. Rus aileleri birbirine çok bağlıdır çok değer verirler birbirlerine bu konunun aynısını Türkiye'de de gördüğümüz için çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.