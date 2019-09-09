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Rusya'daki “Şehir Günü” kutlamalarına Nihat Soğuk katılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda, Rusya’nın Novorossiys şehrinde 12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Şehir Günü” kutlamalarına katılmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Meclis 1.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, Rusya'nın Novorossiys şehrinde 12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Şehir Günü” kutlamalarına katılmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Meclis 1. Başkanvekili Nihat Soğuk'un görevlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 17 gündem, 2'si gündem dışı olamak üzere 19 gündem maddesi oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi.



"Şehir Günü" kutlamalarına Nihat Soğuk katılacak


Mecliste, kardeş şehir olan Rusya'nın Novorossiys şehrinde 12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Şehir Günü” kutlamalarına katılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesini ve Büyükşehir Belediye Başkanını temsilen Belediye Meclis Üyesi Meclis 1. Başkanvekili Nihat Soğuk'un görevlendirilmesi maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.



Sokak ve cadde isimlerinde değişiklik


Mecliste, Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi'nde bulunan Tabip Sokak'ın bir kısmının adının Şehit Jandarma Er Ramiz İleri Sokak olarak değiştirilmesi, Terme ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Şehit Erdoğan Caddesi'nin adının Şehit Erdoğan Dindar Caddesi olarak değiştirilmesi, Terme ilçesi Evci Mahallesi'nde bulunan yolun İsmet Arslan Caddesi olarak değiştirilmesi ve İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 910. Sokak'ın ise Paşa Mehmet Sokak olarak değiştirilmesi de oylanarak ilgili komisyona havale edildi.


Öte yandan mecliste, CHP grubunda bulunan Füsun Uzun ve Ayhan Ayvaz'ın İYİ Parti grubuna geçmesi de oylanarak kabul edildi.

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