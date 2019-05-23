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Rüzgar çatıyı uçurdu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde şiddetli fırtına sonucu bir evin çatısı uçtu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde şiddetli fırtına sonucu bir evin çatısı uçtu.


Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ağcagüney Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Uçar'a ait evin çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Çatı kerestelerinin uçmasıyla birlikte evin etrafı enkaz haline dönerken, uçan çatının bitişiğindeki evde de hasar oluştu.


Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, maddi hasar medyana geldi.

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