"Saadet zinciri" vurgununda 800 bin TL kaptıran mağdur: "Perişan haldeyim"

Samsun ve Konya'da faaliyet gösteren 2 erkek kardeş kar payı verdikleri vaadiyle ağlarına düşürdüğü mağdur vatandaşlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Samsun'da 800 bin TL'sini kardeşlere kaptıran mağdur vatandaş perişan halde olduğunu söyledi.

Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zinciri olayında mağdurlar ortaya çıkıyor. 2 kardeşin yazılım işi yaparak kar payı verdikleri vaadiyle ağlarına düşürdüğü ismini vermek isteyen mağdur vatandaşlardan biri daha İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"700-800 bin civarında bir kaybım var"

İsminin açıklanmasını istemeyen mağdur vatandaş, "Yaklaşık olarak 13- 14 ay önce E.P adındaki arkadaşımızın eski model bir arabası vardı. Onu değiştirip lüks bir araba aldıktan sonra şakalaşmıştık 'araba nereden, gayet güzel' diye. O da bana 'kardeşim yazılım mühendisi oldu. Amerikan borsalarında oynuyoruz. Gel sana da yapalım' dedi. Ben de elimde olan ufak miktardaki parayı verdim. Aylık düzenli olarak paraları veriyorlardı. Bana verdikleri her paranın içinden bir kısmını alıp onlara tekrar yükselsin diye veriyordum. Bu şekilde devam etti ve büyük bir rakama ulaştı. Birkaç kere kredi çekip ona verdim. 22 Ekim Cumartesi günü parayı getirmeyince 2 arkadaşın arabalarını almışlar ve paralarını ödemeyip kaçmışlar. O andan sonra olaylar patlak verdi. Benim de 700-800 bin civarında bir kaybım var. Hiçbir şey hissedecek hal bırakmadılar. Bizi de kendilerini de perişan ettiler. Parayı peşin bir şekilde elden vermiştim. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar. İnsanları dolandırarak, iyi niyeti suiistimal ederek herkese ailecek vaatler verdiler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.