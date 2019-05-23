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Saathane esnafından Başkan Mustafa Demir'e teşekkür

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, Saathane Meydanı’nda sürdürülen çalışmaların ortaya çıkardığı trafik sorununa çözüm getirmesi, esnafı memnun etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, Saathane Meydanı'nda sürdürülen çalışmaların ortaya çıkardığı trafik sorununa çözüm getirmesi, esnafı memnun etti.


Saathane Meydanı'ndaki tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkartmayı amaçlayan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen düzenleme çalışmalarında hızla sona doğru gelinirken uzun süredir yaşanılan trafik çilesine de Başkan Demir el koydu. Başkan Demir'in talimatlarıyla özellikle belediye istikametindeki yolun trafiğe açılması Saathane esnafını mutlu etti.



"Bu proje örnek olacak"


Saathane Projesi'nin son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Demir, "Valilik ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz Saathane Turizm Ticaret Merkezi Projesi'ni en kısa zamanda tamamlayacağız. Bu bölgede tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkartacağız. Bu projeyi, Samsun'un birçok bölgesindeki diğer keşfedilmeyi bekleyen tarihi zenginliklerin ortaya konulmasına yönelik projeler takip edecek" dedi.



Esnaftan "teşekkür" pankartı


Her platformda 'halkla iç içe, birlikte yönetim' anlayışını dile getirdiğini hatırlatan Başkan Mustafa Demir, "Şeffaf ve hesap verebilir bir anlayış içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak uygulamalara imza atmak için çaba göstereceğiz. Saathane Meydanı'nda yıllardır sorun haline gelen yol meselesine de bu yüzden öncelik verdik. Burada yaptığımız çalışmaların ardından astıkları pankartla bize teşekkürlerini sunan esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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