Saathane Meydanı'nda yıkım devam ediyor

Samsun'da Saathane Meydanı çevresinde bulunan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Taşhan, Medrese Camii ve tarihi Şifa Hamamı'nı bünyesinde bulunduran Saathane Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile yeni bir çehreye kavuşuyor. Tarihi eserlerin restore edilmesinin ardından meydanda bulunan dükkanlar da bir bir boşaltılıp, yıkılıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında da belediye ekipleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Saathane Meydanı'nın modern bir görüntüye kavuşacağını belirten vatandaşlar, "Burası çok güzel oluyor. Demek ki belediye başkanı çalışıyor. Eskiden çok çirkindi. Şimdi ise daha modern bir yer olacak inşallah" dedi.