Saathane'nin dönüşümü devam ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi 5 katlı belediye hizmet binasının yerine Saathane Meydanı'ndaki tarihi dokuya uygun ticaret merkezi inşa edecek. Yıkımın ardından start alacak proje ile alana iki katlı otopark, mağazalar ve restoran yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Saathane Meydanı'nın dönüşümü devam ediyor, hayata geçirdiğimiz proje ile tarihi dokusunu koruduğumuz alan kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geliyor” dedi.

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı'nı turizme kazandıran Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Saathane Meydanı Projesi'ne kendi hizmet binasını da dahil eden Büyükşehir Belediyesi, söz konusu 5 katlı binayı tahliye etmesinin ardından yıkım için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni konseptle göz kamaştıracak

Kısa bir süre sonra başlayacak yıkım sonrasında hafriyatın kaldırılıp alanın boşaltılmasıyla vakit kaybetmeden ticaret merkezi projesinin inşaatı gerçekleştirilecek. Projeyi Saathane Meydanı ve kentteki benzer tarihi örneklerin plan şemaları inceleyerek ve yaya ile araç ulaşımlarını dikkate alarak tasarlayan Büyükşehir Belediyesi, yerin altına 206 araç kapasiteli iki katlı otopark inşa edecek. 3 ana kütleden oluşacak merkezin zemin, 1. ve 2. katında 21 mağaza, 3. katında ise 5 adet restoran yer alacak. Saathane Meydanı ve deniz manzarasına hakim kotta bulunacak restoranlarda ayrıca teras alanlarına yer verildi.

"Vizyon projeleri hayata geçiriyoruz"

Kentte vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Saathane Meydanı'nın dönüşümü devam ediyor, hayata geçirdiğimiz proje ile tarihi dokusunu koruduğumuz alan kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geliyor. Mevcut durumda belediye hizmet binamızın yıkım süreci sürüyor. Binanın tahliyesi sonrasında yıkım için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. Yıkım tamamlanır tamamlanmaz orada Saathane Meydanı'na yakışan çok şık ve estetik ticaret merkezinin inşaatına başlayacağız. Altına da otopark yaparak bölgedeki park etme sıkıntısını da gideceğiz” diye konuştu.

"Vatandaşlar merakla bekliyor"

Öte yandan vatandaşlar da hizmet binasının yerine yapılacak projeyi merakla bekliyor. Müşerref ve Gani Bengü çifti, "Yeni projenin yapılmasını heyecanla bekliyoruz. Saathane'nin devamı niteliğinde deniliyor. Saathane çok güzel oldu. Buranın da öyle olacağını düşünüyoruz. Yeni yapılacak ticaret merkezini çok merak ediyoruz” şeklinde konuştu. Murat Yıldız ise yapılacak ticaret merkezinin Samsun'un ihtiyacına yönelik hazırlanmış bir proje olduğunu belirterek “Altının otopark olması da güzel. Trafiği rahatlatır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.