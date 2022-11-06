Saathane'nin Sümbül Konağı 10 ay içinde hizmette

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Saathane Meydanı Projesi kapsamında yapılan ‘Sümbül Konağı' inşaatını inceledi. Başkan Demir, “Saathane Meydanı'nın misyonunu tamamlayıcı nitelikte yapacağımız Sümbül Konağını 10 ayda hizmete alacağız” dedi.

Şehri tarihi ve kültürel zenginlikleriyle buluşturacak Saathane Meydanı Projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Projeyle meydanı geçmişteki ticari fonksiyonuna yeniden kavuşturacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, konseptiyle meydanın tarihi kimliğini yansıtarak ziyaretçilerin keyifli zaman geçireceği bir de kafe inşa ediyor. Atatürk Bulvarı ile Çifte Hamam Caddesi'nin kesişim noktasında yer alacak Sümbül Konağı Kafe, hafif raylı sistem güzergahı üzerinde konumlandırılıyor.

200 metrekarelik arsa üzerinde iki kat olarak inşa edilerek toplam 532 metrekare büyüklüğündeki Sümbül Konağı Kafe, donanım ve özellikleriyle Samsun'un simgelerinden biri haline gelecek. Kentin geleneksel mimari özelliklerini yansıtacak kafenin zemin katı, Saathane Meydanı ile uyumlu düzenlenecek. Yarı açık ve açık oturma alanlarının yanı sıra terası da bulunacak kafenin dış cephesi, Karadeniz'in geleneksel evlerinden esinlenilerek ahşap ve güneş kırıcılarla detaylandırılacak. Terasıyla birlikte 93 kişi kapasiteli Sümbül Konağı Kafe, 2023 yılının temmuz ayında hizmete girecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meydanın tarihi kimliğini ve estetik konseptini, Sümbül Konağı Kafe Projesi ile tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Demir, “Belediye kavşağımızın köşesinde daha önce imar izni verilerek yüksek katlı bina yapılmış. Orayı kamulaştırarak kaldırdık. Şimdi oranın yerine Saathane Meydanı'nın misyonunu tamamlayıcı nitelikte Sümbül Konağı yapacağız. Projenin tasarımını bitirdik. Taşhan ile Atatürk Bulvarı arasındaki o alana çok güzel tarihi bir konağı inşa edeceğiz. Kafeterya olarak işletilecek konağı, inşallah gelecek yıl halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.