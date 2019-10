Saç dökülmesi deyip geçmeyin

Serra Hande Öcal, saç dökülmesinin tiplerini ve nedenlerini anlattı.

Liv Hospital Samsun Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, Bir insanda ortalama 100 bin adet saç folikülü(saçın içinde büyüdüğü yapı) olduğunu ifade ederek, “Bu sayı doğumda sabittir ve daha sonra artırılması mümkün değildir. Her bir saç folikülünden bir saç çıkar ve her saç da ortalama 2-7 yıllık bir ömre sahiptir. Günde 100 saç teline kadar dökülme normal kabul edilir. Her saçın ömür süresi kabaca üçe ayrılır. Büyüme evresi en uzun süren evredir, bu evrede saç ortalama ayda 1 cm uzar. Bu evreyi tamamlayan saç daha sonra birkaç hafta süren dinlenme evresine girer. İlaçlar, ateşli hastalıklar, kilo kaybı, ağır diyet uygulamaları, dengesiz beslenme ve doğum ‘telojen saç dökülmeleri'nin sebeplerindendir. Hasta saçının avuç avuç döküldüğünü, lavabo deliğini tıkadığını ifade eder, saçını yıkamaktan ve taramaktan korkar, kel kalma korkusu içindedir. Saçın her tarafından eşit bir dökülme vardır. Telojen saç dökülmeleri tedaviye çoğunlukla iyi cevap vermektedir. Tedavi süresi en az 3 ay sürmektedir” şeklinde konuştu.

“Önce incelip ardından seyreliyor”

Genetik zeminde androjenlerin etkisiyle ortaya çıkan saç dökülmesine 'androgenetik saç dökülmesi' denildiğini ifade eden Serra Hande Öcal, “Erkeklerin yaklaşık yarısında, kadınların ise yüzde 20-25'inde görülür. Hastalar zaman zaman saç dökülmesinin şiddetlendiğini söylese de genellikle telojen saç dökülmelerinin tersine sinsi bir dökülmedir ve yıllar içinde tablo oturur. Bazen hastalar saç dökülmesinden ziyade saçının inceldiğini daha çok fark eder. Temel olarak saçın tepe kısmında saçların inceldiği görülür ve saçın arka kısmına göre bir seyrelme fark edilir. Özellikle kadınlarda başlangıç dönemlerinde tanı koymak zordur ve başka saç dökülmesi ile giden tablolarla kolayca karışabilir. Tedavinin yıllar süreceği bilinmelidir” dedi.

“Bulaşıcı özelliği yok”

Uzm. Dr. Öcal saçkıran hastalığı ile ilgili, “Alopesi areata, aniden ortaya çıkan, değişik çaplarda, bir ya da birkaç tane yuvarlak, tamamen saçsız alanlarla karakterize, sık gözlenen bir hastalıktır. Halk arasında ‘saçkıran' adı ile bilinir; ancak adının çağrıştırdığının aksine mantar hastalığı değildir ve bulaşıcı özelliği yoktur. Sadece saçta değil; sakal bölgesinde de görülebilir. Genellikle birkaç ay ya da yıl içinde tedavi ile geriler. Eğer saç dökülmeniz devam ediyorsa bunu hafife almayın. Süreklilik gösteren dökülmelerde bir dermatoloji uzmanına başvurup muayene olmak ve gerekli testleri yaptırıp tedavi yoluna gitmek çok önemlidir” ifadelerini kullandı.