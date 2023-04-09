İhlas Haber Ajansı

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Sadaka kutusundan hırsızlık

Samsun’un Alaçam ilçesinde iki camideki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki camideki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Zincirlikuyu Camii ve Şadibey Camisinde bulunan sadaka kutularından para çalındı. Olay, polis haber verildi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bir kişinin tel aparatla sadaka kutusundan paraları çaldığını tespit etti. Araştırmaları derinleştiren ekipler, hırsızlık olayını H.O.'yu (51) gerçekleştirdiği tespit etti. Polis ekipleri, camiye tekrar gelen H.O.'yı cami içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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