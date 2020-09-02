Safra kesesi sorunlarında tedavi ihmal edilmemeli

Dr Volkan Kınaş, "Safra kesesi sorunlarında hastalarda genel olarak şişkinlik, hazımsızlık, bulantı gibi dispeptik yakınmaları olur ve sağ üst tarafta karın ağrısı olur. Bu sağlık sorunlarını yaşayanların mutlaka genel cerrahi uzmanından destek alarak tedavisini geciktirmemelidir" dedi.

Safra kesesinin karın sağ üst tarafında yer alan karaciğerin alt yüzüne yapışık, küçük armut biçiminde bir organ olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Dr Volkan Kınaş, "Safra, karaciğerde üretilerek bağırsağa dökülen bir salgıdır. Yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emiliminde rol oynar. Bazı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını, atılımını sağlar. Küçük bir kanalla ana safra kanalına bağlantılıdır. Başlıca görevi ise karaciğerin ürettiği safranın bir kısmını -açlık dönemlerinde- ana safra kanalından emerek depolamak, yoğunlaştırmak ve sindirim sırasında yeniden bağırsağa salgılanmaktadır” diye konuştu.

Safra kesesi sorunlarında tedavi yöntemleri

Safra kesesi sorunlarında tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Kınaş, “Safra kesesi sorunlarında hastalarda genel olarak şişkinlik, hazımsızlık, yağlı yemeklere tahammülsüzlük, yemeklerden sonra bulantı gibi dispeptik yakınmaları olur ve sağ üst tarafta karın ağrısı olur. Ani gelişen safra kesesi iltihabının ağrısı bir süre sonra kendi kendine geçebilir. Ancak hastada hiçbir iltihap belirtisi görülmese, sadece safra kesesi taşlarına rastlansa bile en çok tercih edilen tedavi yöntemi kolesistektomidir. Kolesistektomi, safra kesesinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Kolesistektomi, safra taşlarının neden olduğu biliyer kolik, kolesistit, pankreatit ve kolanjit gibi ağrı ve komplikasyonlar başta olmak üzere biliyer diskinezi ve safra kesesi kanseri durumlarında da tavsiye edilen bir tedavidir” şeklinde konuştu.

Mutlaka doktorunuza başvurun

Opr. Dr Volkan Kınaş açıklamasını şöyle tamamladı:

“İlaç tedavisi ise sadece safra kesesi iltihabının belirtilerini dindirir. Hastaya sıvı, antibiyotik ve ağrı kesici verilir. Bu hastalarda ultrasonografide safra kesesinde taş, çamur, iltihap saptanması durumunda kapalı dediğimiz laparoskopik olarak safra kesesi ameliyatı yapılır. Bu süreçleri detaylı olarak Genel Cerrahi Uzmanı hastaya bilgi olarak vermektedir."