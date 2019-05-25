Sağanak sonrası ekipler seferber oldu

Samsun'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur dolayısıyla İlkadım Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, Samsun'da hayatı felç etti. Şiddetli yağmur nedeniyle İlkadım ilçesinde bazı yollar dereye dönerken, çok sayıda iş yerini su bastı. İlkadım Belediyesi de tüm birimleriyle alarma geçti. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne ait belediye ekipleri, sahadaki tespitler ve vatandaşlardan gelen ihbarlarla yağış sonrası bazı sokak ve caddelerde oluşan olumsuzluklara müdahale etti. Belediye ekipleri, yol ve sokaklarda oluşan çamur ve yağmur sularının getirdiği molozları da temizleyerek yolları halkın kullanımına açtı.

Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için ilçenin muhtelif yerlerinde yaşanan su baskınlarına ekiplerin hızlı bir şekilde müdahalede edildiğini söyleyen İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, bütün ihbarları değerlendirip vatandaşlara ulaştıklarını söyledi.