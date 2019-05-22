İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Samsun’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Samsun'da saat 14.30 sıralarında rüzgarın ardından başlayan şiddetli yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar, bastıran ani sağanak yağış sonrasında kaçışmaya başlayarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu sağanak sırasında bazı yerlerde küçük çaplı su birikintileri oluştu.


Sağanak yağış yaklaşık 30 dakika sürdükten sonra yerini güneşe bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.