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Sağanak, Yeşilırmak Nehri'nin debisini yükseltti

Samsun genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Çarşamba ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri’nin debisi yükseldi.

Samsun genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Çarşamba ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi.


Çarşamba ilçesini iki yakaya ayıran Yeşilırmak Nehri, iki gündür etkili olan sağanak yağıştan nasibini aldı. Kahverengi renge bürünen ve topladığı ağaç parçaları ve çeşitli parçaları önünde sürükleyen nehrin debisi yükseldi. Gece boyunca yaşanan yağış nedeniyle ilçe merkezinde sorun olmadığı gözlemlenirken, sahil kesimindeki bazı mahallelerde su baskını tehlikesi ile karşı karşıya kalındığı ifade ediliyor.


Öte yandan, yağışların etkili olduğu Salıpazarı ve Terme ilçelerinde de nehir yataklarının su seviyesinin yükseldiği öğrenildi.

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