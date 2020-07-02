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Sağlam: “Oyuncularım sözünü tuttu”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, oyuncuların devre arasındaki kampta verdikleri ‘şampiyonluk’ sözünü tuttuklarını açıkladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, oyuncuların devre arasındaki kampta verdikleri ‘şampiyonluk' sözünü tuttuklarını açıkladı.


Devre arasına Manisa Futbol Kulübünün 2 puan gerisinde girdiklerini belirten Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Manisa FK'nın 2 puan gerisindeyken 2 Ocak tarihinde Antalya kampında oyuncularımızla bir toplantı gerçekleştirdik. O gün oyuncularımız bize toplantıda ‘Hocam sen hiç merak etme, bu takım şampiyon olacak' sözünü vermişlerdi. Bu fotoğraf da o gün çekildi. Oyuncularım sözlerinde durdu. Hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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