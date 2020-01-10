Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, mezun olduğu OMÜ'de

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) “Mezun-Öğrenci Buluşmaları” kapsamında vereceği konferans vesilesiyle Samsun'a gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Tıp Fakültesinde öğrencilerle buluşmasından önce Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete ayrıca; AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç da eşlik etti.

Ziyarette, mezun olduğu Fakültede öğrencilerle buluşacak olmasının heyecanını yaşadığını belirten Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, gösterilen alaka ve misafirperverlikten dolayı Rektör Bilgiç nezdinde OMÜ ailesine şükranlarını sundu. Bakan Yardımcısı Birinci görüşmede Sağlık Bakanlığının geleceğe yönelik sağlık vizyonunu, yürüttüğü proje ve çalışmaları da Rektör Bilgiç'le paylaştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'yi konuk etmekten ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Bilgiç ise üniversite olarak Samsun'da sağlık alanındaki kümelenmeye özel önem verdiklerini ve bu doğrultuda periyodik olarak iş birliği ziyaretleri yaptıklarını kaydetti. Rektör Bilgiç, OMÜ'nün; Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Meslek Yüksekokuluyla Türkiye'nin bu alandaki en önemli üniversitelerinden biri olduğunu kaydederek mezunlarıyla da kalitesini gösterdiğini dile getirdi.

Görüşme sonunda Rektör Bilgiç, Bakan Yardımcısı Birinci ve Samsun Milletvekili Kırcalı'ya ziyaret anısı olarak üniversitenin hediyesi takdim etti. Ardından Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Rektör Bilgiç ve diğer ziyaret konuklarıyla birlikte konuşmacısı olduğu “Sağlıkta Bugün ve Gelecek” adlı konferans için Tıp Fakültesine geçti.