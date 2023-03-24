Sağlık Bakanlığı Samsun'da 256 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak. Bu çerçevede Samsun'da 256 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İşçi alımının başvuruları Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden 22-27 Mart tarihleri arasında elektronik (on-line) olarak yapılacak. Samsun'da alınacak işçilerin branş dağılımları ise şöyle:

135 temizlik görevlisi, 65 güvenlik görevlisi (silahsız), 22 klinik destek elemanı (hastane), 11 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 3 elektrikçi (genel), 3 inşaat boyacısı/boyacı, 2 marangoz, 2 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 9 bilgisayar kurulum bakım onarım elemanı ve 4 biyomedikal cihaz elemanı.