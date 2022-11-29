Sağlık Bakanlığı Samsun'da 780 personel istihdam edecek

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımları kapsamında Samsun'da 462'si sözleşmeli, 318'i sürekli işçi olmak üzere toplam 780 personel istihdam edecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 6 büro personeli, 1 çocuk gelişimcisi, 2 diyetisyen, 5 ebe, 10 fizyoterapist, 80 hemşire, 1 ergoterapist, 5 psikolog, sağlık memuru alımı çerçevesinde 7 anestezi, 1 çevre sağlığı, 1 diş teknisyeni, 1 ilk ve acil yardım, 4 laboratuvar, 12 röntgen, 258 tıbbı sekreter, 5 ağız ve diş sağlığı, 2 ameliyat, 1 diyaliz, 4 eczane, 7 evde bakım, 3 fizik tedavi, 14 ilk ve acil yardım, 1 sosyal çalışmacı, 8 şoför, 11 yaşlı bakım sağlık teknikeri, 2 bilgisayar mühendisi, 4 biyomedikal mühendisi, 1 çevre mühendisi ve 1 endüstri mühendisi toplamda 462 sözleşmeli personel alacak.

318'i sürekli işçi alınacak

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 8 bilgisayar sistem kurulum, bakım ve arıza giderme elamanı, 3 boyacı, 189 temizlik görevlisi, 11 hasta karşılama ve yönlendirme personeli, 2 marangoz, 22 hastane klinik destek elemanı, 3 biyomedikal cihaz teknolojileri, 75 güvenlik görevlisi ve 3 elektrik personeli alınacak.