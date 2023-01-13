Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması ile Samsun'da 1 haftada 10 bin vatandaşa randevu alma imkânı

Samsun'da son 1 haftada randevusuna gelmeyen vatandaşlar aynı branştan 15 gün randevu alamayacak. Bu uygulama ile bir daha randevu alamama korkusu yaşayan vatandaşlar gitmeyecekleri randevuları iptal etti. Samsun'da 10 bin kişiye yeni randevu imkanı oluştu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve MHRS'den randevu alıp, randevusuna gitmeyenlerin aynı branştan 15 gün randevu alamamasını içeren uygulama neticesinde, geçen yıl 800 bin kişinin randevusuna gelmediği Samsun'da gerçekleşmeyen randevu sayısında yüzde 30'luk bir düşüş yaşandı. Sadece son bir haftada 10 bin vatandaş hastanelerde randevu kapasitesi açılmış oldu. Bu ayda 40 bin, yılda ise yaklaşık 480 bin vatandaşımıza randevu açılması anlamına geliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Siz de gelemeyeceğiniz randevularınızı iptal edin, başkalarının mağduriyet yaşamasına izin vermeyin" çağrısında bulundu.