Sağlık çalışanı koronaya yenik düştü

Samsun'da bir sağlık personeli korona virüs tedavisi gördüğü görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesindeki Bafra Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan 2 çocuk babası Önder Büyük'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Büyük, görev yaptığı hastanede tedavi altına altına alındı. Yaklaşık 2 haftadır tedavi altında bulunan Önder Büyük yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti.