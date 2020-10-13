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Sağlık çalışanına şiddet: 1 yaralı

Samsun’da hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı darp sonucu yaralandı.

Samsun'da hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı darp sonucu yaralandı.


Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı Murat A., darp sonucu yaralandı. Murat A. hastanede tedavi altına alınırken, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.


Soruşturma devam ediyor.

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