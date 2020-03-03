Programda anılarını anlatan sağlık çalışanları dinleyenleri duygulandırdı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende Samsun'dan giderek 20 gün boyunca Elazığ - Malatya deprem bölgesinde kalan 1 doktor, 8 paramedik, 5 ATT, 1 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 şoför olmak üzere 17 sağlık personeli ve 2019 yılının Mart ayından günümüze kadar sınır ötesinde görev yapan 50 hekim ve sağlık çalışanı olmak üzere toplam 67 kişiye Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından başarı belgesi verildi.

Tören ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende ilk olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Sağlık camiası olarak her zaman, verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu; milletimizin, ordumuzun yanında hiç düşünmeden yer alacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu duygularla ailelerini artlarında bırakarak, hiç düşünmeden verilen görevi yerine getiren, Elazığ depreminde ve sınır ötesi harekatta yer alan sağlık çalışanlarımıza görevlerini layıkıyla yaptıkları ve bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyor; hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Sağlık çalışanları duygulandırdı

Akabinde Elazığ depremi görevi sırasında duygu ve deneyimlerini paylaşmak için kürsüye gelen sağlık çalışanlarının anlattıkları herkesi duygulandırdı. Depremde bölgesinde görev yapan sağlık çalışanı Zeynep Nargül yaptığı konuşmada, “Tabii ki afetler hepimizi derinden etkileyen büyük olaydır. Televizyon karşısında izlerken dahi içimizin parçalandığını düşünüyoruz. Buna rağmen oradaki insanların yanında olmak gerçekten tarif edilemeyecek duygulardır. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllük esası ile çalışan bir birimdir. Oraya gönüllü olarak gittik. UMKE'de biz umudunu kesme cümlesini çok kullanıyoruz. Oraya umut olmak için gittik. Arkadaşlarımız bir taş kalkacaksa o taşı biz de tutmalıyız, biz de kaldırmalıyız dedik. Buradan hep birlikte yola çıktık. Bizim çok zordu. Moloz yığınına dönmüş evler vardı. O taşların içerisinde oyuncaklar, kitaplar, kıyafetler çok karışık bir duyguydu. Samsun ekibi olarak 29 saat enkaz altında kalan kişilerin çıkartılmasına vesile olduk. Bizim için çok onur verici bir duyguydu" şeklinde konuştu.

Sınır ötesi ve deprem bölgesinde görev yapan Samsunlu sağlık çalışanlarıyla gurur duyduğu ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "İlimizde afet bölgesine ve sınır ötesi operasyonda buradan ekibimizi gönderdik. Afet sonrası yoğun yardım kampanyaları başladı. Herkes bu kampanyalara katılmak istedi. Yiyecek, yatak soba gönderdik. Bu tür olaylar ülkemiz için önemli deneyimlerdir. Ben şahsen 99 depreminde 6 ay boyunca Gölcük depreminde görev yaptım. Oradaki psikolojinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. İnsanlar gerçekten büyük bir travmadan çıkıyorlar. Bizim inancımızı göre bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bir defa sağlık görevlilerinin işi kutsaldır. Sizler çok kutsal bir iş yapıyorsunuz, bir insanın acısını dindiriyorsunuz. Bunu sevgi ile yapıyorsunuz. Sizler afet bölgesinde görevde iken bizler de Samsun Valisi olarak orayla sürekli irtibat halinde olduk. Orada zor şartlarda görevinizi yaparak geri geldiniz. Bizler de valilik olarak çok teşekkür ediyoruz. Başarı belgesi fazlası ile hak ediyorsunuz. Bu fedakarca çalışmanızdan dolayı milletimiz adına teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Tören belge dağıtımının ardından son buldu.