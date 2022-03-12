Sağlık çalışanları işaret dili ile İstiklal Marşı'nı söylediler

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söylediler.

Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, işitme engellileri daha iyi anlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla işaret dili eğitimi aldı. 3 ay süren 120 saatlik kurs sonunda işaret dili öğrenen 14 sağlık çalışanı İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünde, işaret diliyle milli marşı söylediler.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Bugün 12 Mart 2022. Bundan 101 yıl önce şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı bizlere hediye etti ve o gün bugündür İstiklal Marşımız söyleniyor. Rabb'im İstiklal Marşımızın tekrar yazılmasını nasip etmesin. Biz de Bafra Devlet Hastanesi olarak bu günün anlam ve önemi doğrultusunda işitme engelli eğitimi alan kursiyerlerimizle İstiklal Marşımızı bu şekilde söyledik. Bizim de bugüne bir hatıramız olsun istedik" dedi.